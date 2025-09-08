Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу

8 вересня 2025 17:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу
Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу
Пресслужба каналу ICTV

Коли дивитися нові епізоди детективу «Коп з минулого»?

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
Нові розслідування і пригоди поліцейського Доліна тривають: з 22 вересня ICTV2 покаже прем’єру 5-го сезону популярного детективу «Коп з минулого». Як обіцяють творці, у прем’єрних епізодах Долін проживе найкращий сезон свого життя! Та попри все нові серії будуть сповнені інтригуючих поворотів. Цього разу невідомий ворог полюватиме на самого Доліна, який опиниться в центрі небезпечної гри, загроз від злочинців та зухвалих замахів… Як з цим впорається поліцейський? У головних ролях – Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Даша Трегубова, Ольга Гришина та ін.

У нових епізодах таємний ворог атакуватиме Доліна: на головного персонажа посиплються анонімні скарги, справи у відділку саботуватимуться, друзі і близькі копа також відчують тиск і навіть замахи на своє життя. 

Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу / Пресслужба каналу ICTV

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
Долін намагатиметься розкрити, хто саме організував серію атак проти нього. Ворог діятиме вміло і зухвало, Долін підозрюватиме колег і родичів. Паралельно головний персонаж намагатиметься віднайти щастя: хоч і сумуватиме за колишньою коханою, та поруч з ним з’явиться інша симпатична жінка. В новому сезоні Доліну доведеться знайти відповіді на складні питання. Чи всім можна вірити? Хто хоче його знищити? І невже зрадник – людина з його близького кола? 

У новому сезоні буде багато змін і несподіваних сюжетних поворотів, а на мого персонажа майже вперше полюватиме невідомий ворог, який доволі непогано знає життя Доліна і його близьких. Долін опиниться в складній ситуації, підозрюватиме своїх близьких і друзів. Взагалі, сезон цікавий, багатошаровий, буде безліч різних подій, зокрема багато чого відбудеться в особистому житті копа, – розповідає виконавець головної ролі актор Дмитро Суржиков.

Коп з минулого: ICTV2 оголосив дату прем’єри 5-го сезону детективу / Пресслужба каналу ICTV

Допомагатиме Доліну розкривати справи його напарник Андрій Сироїд (Павло Текучев), що вже став йому зятем. Але в новому сезоні між ними все буде непросто, і Долін підозрюватиме у зраді свого родича-напарника. Чи виправдається підозра?

Читайте такожНеочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Цього сезону несподівані події відбудуться в особистому житті майже всієї родини персонажів. Колишня кохана, психологиня Тетяна Малиновська (Даша Трегубова) спробує побудувати нове життя з новим коханим. Донька копа Юля (Тетяна Злова) та його колишня дружина Ксенія (Ольга Гришина) потраплять у вир неочікуваних подій. Усі так або інакше будуть на орбіті головного персонажа Доліна.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ICTV новини Коп з минулого 2 ICTV2 Коп з минулого Коп з минулого 5

Матеріали на тему

Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»
Меломан

Сергій Лазановський став бібліотекарем, що танцює у новому кліпі «Не плач красива»
Олександр Рудинський розповів, що робить перед виходом на сцену
Новини

Олександр Рудинський розповів, що робить перед виходом на сцену
Назар Задніпровський став батьком трьох доньок
Новини

Назар Задніпровський став батьком трьох доньок
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Меломан

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Справа НБР: ICTV2 завершив зйомки серіалу із Сергієм Стрельніковим у головній ролі

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 06.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 03.09.2025
Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»

Неочікуваний дует: ZLATA OGNEVICH та CHEEV об’єднали голоси в новому релізі «Обійми-обійми»
Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 02.09.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK