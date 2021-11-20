Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 18 серию от 08.11.2021

20 ноября 2021 10:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 18 серию от 08.11.2021
Швидка 4 сезон - смотреть онлайн 18 серию от 08.11.2021
пресс-служба канала НЛО TV

8 ноября на НЛО TV вышла 18 серия 4 сезона сериала Швидка. 18 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 серии 4 сезона сериала Швидка: На мастер-классе по пинг-понгу теряет сознание первая ракетка мира, и спортсмена госпитализирует бригада Шульги. Казалось бы, мужчине уже не угрожает опасность. Но Виталина с Игорем выясняют, что с диагнозом этого пациента не все так просто. Параллельно у Жоры свидание, на котором все идет не по плану, а у Балануцы другая проблема – раздутый штат, в связи с чем нужно кого-то уволить.

18 серию 4 сезона сериала Швидка смотрите онлайн на tv.ua.

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