Він готує, вона керує 4 випуск від 23.03.2023 дивитися онлайн

24 марта 2023 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Він готує, вона керує 4 випуск від 23.03.2023 дивитися онлайн
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 23.03.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

23 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Він готує, вона керує. 4 випуск шоу Він готує, вона керує від 23.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: топлес-діджей Аля та чоловік, для якого вона готова запалювати всю ніч, Антон. Пара, яка має свою особисту мову стосунків, проста і зрозуміла – лайки, Зінаїда Анатоліївна та Віталій. Кандидат хімічних наук Гліб та дівчина, яка може впарити все що завгодно, фахівець із просування брендів Ірина. І сьогоднішнім викликом на кухні стане лосось а-ля мін'єр із брокколі у топінаді з в'ялених томатів та соусом Шампань. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 4 випуск від 23.03.2023.

4 випуск шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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