Він готує, вона керує 4 випуск від 23.03.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 4 випуск (ефір від 23.03.2023) Пресслужба каналу ТЕТ

23 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск шоу Він готує, вона керує. 4 випуск шоу Він готує, вона керує від 23.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.