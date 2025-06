Гудімов й Харчишин, Epolets та AVIATOR: що варто побачити в Caribbean Club та Pepper’s Club у червні

Хіти «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of My Heart», «Fragile», «Desert Rose» та інші прозвучать у живому виконанні вокалістів і бенду KASKA Records у межах шоу Павла Шилька, присвяченого творчості легендарного STING.

