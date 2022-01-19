Павел Глоба назвал знаки зодиака, на которые в 2022 году прольется «золотой дождь»

19 января 2022 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба назвал знаки зодиака, на которые в 2022 году прольется «золотой дождь»
Павел Глоба назвал знаки зодиака, на которые в 2022 году прольется «золотой дождь»
pixabay.com

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые могут рассчитывать на существенное улучшение благосостояния в текущем году.

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Близнецы, вы сможете либо улучшить свое карьерное положение, либо найти более высокооплачиваемую работу. Итог будет идентичным: более подходящая вам должность, высокий доход, возможность быть уверенным в своем будущем.

Овен, вы в 2022 году будете прекрасно обеспеченным в финансовом плане. Главное, упорно двигаться к поставленным целям, не менять их.

Именно ваши текущие замыслы приведут к успеху, даже если придется немного постараться и пройти через кратковременные неприятности.  

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Существенные денежные поступления Глоба спрогнозировал и для рожденных под созвездием Скорпиона. Однако важно понимать, что произойдет это только в том случае, если вы не будете лениться и полагаться на других людей.

Что касается Водолея, то 2022 год будет удачным для него во многих сферах жизни. И, конечно же, вы сможете добиться  финансового благополучия. Чтобы к концу года пожинать существенные плоды, необходимо активничать уже сейчас, поняли?

Напомним, 

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