Максим Бородін, Sex Improv, варʼєте «Рояль», Yurcash: найяскравіші події весни в Caribbean Club і Pepper’s Club
Серед щоденної суєти завжди знаходяться куточки спокою, де життя тече повільніше.
Caribbean Club і Pepper’s Club – знакові місця на культурній мапі Києва. Тут дбають про кожну деталь: від якісного звуку до атмосфери, що створює відчуття близькості й комфорту.
У Pepper’s Club – музичний ритм починається ще з обіду. З 12:00 до 15:00 діє спеціальна пропозиція «Домашні обіди»: повноцінне меню за вартістю однієї страви. Увечері ж – живі виступи, камерний зал і найкраща нагода зустрітися з друзями.
Caribbean Club – місце, де вечори наповнені музикою, розмовами та спогадами. Тут проводять концерти, тематичні шоу та атмосферні вечори, що надовго лишаються в серці.
Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.
Розклад найближчих подій Pepper's Club
29 квітня, 6, 13, 20 та 27 травня: інтелектуальна гра «Бам Quiz»
Серія драйвових ігор БАМ QUIZ – паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.
30 травня: концерт Trach
Володимир Трач – заслужений артист України, фіналіст шоу «Голосу країни», чий голос звучить у «Качиних історіях» і хітах українського радіо. До 30-річчя творчої діяльності та свого ювілею він дасть великий концерт – з улюбленими піснями, зірковими гостями та прем’єрами. Частину збору буде передано на підтримку ЗСУ.
1, 8, 15, 22 та 29 травня: благодійний концерт #НаШапку
#НаШапку – серія благодійних концертів, де талановиті музиканти та митці збирають кошти для фонду «СВОЇ», який допомагає купувати кісткові імпланти для поранених. Команда БФ також підтримує лікарні та паліативних хворих України.
1 травня – Дмитро Моргунов – ветеран, шоумен, співак і засновник City Quiz. У свій день народження він виходить на сцену Pepper’s Club, щоб зібрати кошти для побратимів.
8 травня – KÓRNEL v selfmade артист із правдивим голосом. Його пісні – про мужність і чутливість, про любов без фальші.
15 травня – гурт LUIKU – музичний ритуал радості, що зцілює. Дмитро Ципердюк («Dazzle Dreams») змішує транскарпатське коріння з циганським денсом і східними ритмами.
На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.
3 травня: відкриття мотосезону-2025
Благодійний захід присвячений збору коштів для байкерів-військовослужбовців. У програмі – мотопробіг, живі виступи Pentagon і Жені Галича, аукціон, відеозвʼязок із фронтом, привітання від УАМ і ДШВ. Участь безплатна – подія обʼєднає мотоспільноту, ветеранів, волонтерів та всіх, хто підтримує ЗСУ.
4, 11 та 18 травня: шоу серії «Королі Трібʼютів»
Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії «Королі Трібʼютів». Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм. Вхід вільний.
4 травня – гурт Fireboll зіграє триб’ют Depeche Mode: Enjoy the Silence, Personal Jesus, Strangelove – атмосфера темної електроніки та синтезаторного звучання.
11 травня – Pentagon з триб’ют-програмою Оззі Озборна. Crazy Train, No More Tears та інші хіти легенди року.
18 травня – ToSee з триб’ютом Pink. Енергія поп-року, хіти Try, Raise Your Glass та шалена емоційність.
5 травня: шоу «Пашина 20. Битва імен»
Офлайн-формат улюбленого хіт-параду, очолюваного Павлом Шильком, цього разу на тему – Eurovision Special Edition. Пролунають знакові хіти міжнародного конкурсу у живому виконанні українських артистів. Музична битва, участь глядачів у виборі переможця та захопливі історії від DJ Паші створять атмосферу справжнього музичного шоу.
7 травня: гурт БІШАРП
Альтернативний рок із шаленою енергією, здоровим сарказмом і бездоганним стилем – саме так звучить те, що вони роблять. Їхні концерти – це хаос у найкращому сенсі: шалені фанати, ламання шаблонів і повна відсутність байдужості.
12 травня: Pepper’s Jam
14 травня: концерт Максима Бородіна
Романтичний вечір із Максимом Бородіним – хіти, що стали саундтреками закоханих сердець, і прем’єри з майбутнього альбому. Його пісні – про ніжність, щирість і силу почуттів, а кожен виступ – це діалог сердець у найтепліших акордах.
21 травня: Yurcash
Сольний концерт гурту Yurcash – подія для тих, хто шукає чесну музику без компромісів. Їхні пісні – це самоіронія, відвертість і рок, що говорить про найважливіше. У програмі – хіти «Менуети», «Жовтий скотч», «Мойдодир» та інші.
Також у травні в Pepper’s Club: джаз, блюз, триб’юти та танці з вільним входом
2 та 3 травня вечір живої музики і запальних танців від No Comments та Pentagon. 9 та 10 травня драйвова програма від F.L.I.R.T. та Tokyo. 16 та 17 травня калейдоскоп хітів від гуртів Jolly та Kri & Roma. 24 та 25 травня – музичний уікенд до Дня Києва з гуртами Real та No Comments.
Розклад найближчих подій Сaribbean Club
30 квітня, 3, 7, 10, 21, 24, 28 та 31 травня: вистави театру «Чорний Квадрат»
Театр «Чорний Квадрат» розпочав свій шлях 1991 року – незалежний, сміливий і завжди сучасний. Уже понад десять років він щотижня дарує яскраві емоції гостям Caribbean Club.
Щосереди ввечері та щосуботи вдень – вистави, що дивують, провокують і не залишають байдужими.
Розклад найближчих вистав: 30 квітня – «Щастя завжди поруч», 3 травня – «Гола правда», 7 травня – «Ніколи не дзвони мені, кохана», 10 травня – «Не всі люблять порно», 21 травня – «Хто кого хоче…?», 24 травня – «Щастя завжди поруч», 28 травня – «Дві смужки або подвійна суцільна любові», 31 травня – «21 хвилина до та після сексу».
Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.
2, 23 та 30 травня: мюзикл у форматі дінер-шоу – Вар’єте «Рояль»
Вар’єте «Рояль» – єдине клубне шоу, що вже понад 5 років зваблює публіку в Caribbean Club, розпалює уяву й розчиняє межі між танцем і спокусою. Постановки від хореографів «Танців з зірками», зіркова вокалістка Lida Lee та шоу, яке залишає слід у кожному погляді. У вартості квитка відвідування виступу та напій (пляшка просеко / вина на двох).
Гостями шоу вже стали десятки українських артистів, зокрема: Олег «Фагот» Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.
3, 10, 17, 24 та 31 травня: Caribbean Disco Party
Запальна атмосфера та шалені ритми – це танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.
Жива енергія кавер-гуртів Tokyo, No Comments, Real Band, F.L.I.R.T. Та незмінний DJ Mustafaev з міксом найгарячіших хітів для танців без упину.
4 травня: Вечір сальси та тімби з гуртом Dislocados
11 травня: «Неймовірне Jazz Show»
Це танцювально-музична вистава від Театру «Різні» та The Jazzy Sisters. Історія компанії друзів, які вирушають до Гемптона, перетворюється на вир пристрастей, бродвейських хітів і джазових ритмів 30–40-х років.
14 травня: Sex Improv
Шоу SEX Improv від Kvadrat шоу – комедійна імпровізація, де глядачі стають творцями вистави. Участь у шоу візьмуть майстри театру «Чорний квадрат» – Ірина Гатун, Сергій Федорчук, Павло Русов, Євген Амаріца.
15 травня: благодійний стендап «УДАчники»
Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, де кожен квиток = донат для аеророзвідки. На сцені – Василь Байдак, Женя Коротков,Олександр Качура, Юра Коломієць. 100 % прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії. Медіапартнер заходу – радіо «Перець FM».
16 травня: Весняний джазовий концерт музики Френка Сінатри
Kyiv Jazz Quintet подарує вечір легендарних мелодій у витончених аранжуваннях та атмосфері романтичного джазу. У програмі – «Strangers in the Night», «Fly Me to the Moon», «My Way», «New York, New York» та інші класичні хіти.
17 травня: Сольна вистава Ірини Гатун
«Ірина – про себе… про вас… і про час!» – вистава-бесіда у формі stand-up монологу з Іриною Гатун, що перетворюється на щиру сповідь про життя, кохання, зраду й усе, що нас оточує. На глядачів чекає тонкий гумор, глибокі емоції, музика й вічна поезія. Це вистава, яка змусить і сміятись, і розчулитись.
22 травня: Джаз для дорослих з Олексієм Коганом
Дивовижний музичний перформанс, де джаз переплітається з історіями, імпровізацією та живими емоціями. Гостей очікує виступ легендарного Олексія Когана – одного з найвідоміших популяризаторів джазу в Україні – у супроводі майстерних музикантів Jazz in Kyiv Band.
1 червня: концерт гурту Future Culture
Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.
У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища.