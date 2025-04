Максим Бородін, Sex Improv, варʼєте «Рояль», Yurcash: найяскравіші події весни в Caribbean Club і Pepper’s Club

Kyiv Jazz Quintet подарує вечір легендарних мелодій у витончених аранжуваннях та атмосфері романтичного джазу. У програмі – «Strangers in the Night», «Fly Me to the Moon», «My Way», «New York, New York» та інші класичні хіти.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...