Даша Астафʼєва поділилася дитячими митями, при згадці про які щоразу усміхається

Ведуча «Хто знає?» Даша Астафʼєва розповіла про закон на Новий рік.

У дитинстві Новий рік завжди здавався справжнім дивом. З роками святкування змінювалося: замість гучних компаній та ресторанів хочеться сміху рідних, домашніх страв, відчуття безпеки. Тому для багатьох новорічна магія сьогодні – це знову зібратися тісним колом і набутися разом.

У ведучої Нового каналу Даші Астафʼєвої, яку можна побачити в квіз-шоу «Хто знає?», з Новим роком повʼязані особливо теплі спогади.

Хоч і трошки з травматичними ушкодженнями, – з усмішкою розповідає Даша в YouTube-проекті «Тихенько-подкаст». – От у всіх яка перша асоціація з Новим роком? Мандарини! Але я в дитинстві хворіла, через що мені їх було не можна. А я так любила! І мені завжди та скрізь їх дарували, хоч і не їла. Та попри це було весело. Згадували з батьками, як вони дарували подаруночки. У дитинстві хтось дзвонив у дверний дзвінок, клав їх під двері та втікав. Ще маленькою казала їм: «Це точно сусідка тітка Тая підклала. Я чула, як грюкнули її двері». Однак мама завжди відповідала, що це Дід Мороз. Будучи дорослою, дізналася, що мала рацію (усміхається). Було дуже смішно.

Ведуча Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Для Даші Новий рік – це сімейне свято, на яке завжди збиралася її велика та міцна родина.

Дуже сумую за цим. Адже через професію традиція була під загрозою, бо артисти зазвичай працюють у новорічну ніч. І для мене то стало такою великою травмою, що сама собі постановила: «Новий рік – це робота. Зате в батьків буде класне свято, а я маю працювати». Багато років це боліло мені, – каже ведуча «Хто знає?» – Коли почалася повномасштабна війна, в мене стався перший Новий рік у родинному колі за дуже довгий час. І відтоді маю такий закон: на сімейні свята відпочиваю й відзначаю вдома. І дуже радію! Тому, коли мене питають, які плани на Новий рік, я з гордістю відповідаю: «Буду вдома святкувати з родиною, чого і всім бажаю!»

