Шоу «Хто зверху?» стало рекордсменом світу

5 січня 2026 11:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Пресслужба Нового каналу

Сімейне розважальне шоу «Хто зверху?» перевершило навіть форматника проєкту – адже йде в ефірі рекордну кількість років поміж усіх країн, де воно знімалося.

Шоу «Хто зверху?», яке обʼєднує глядачів Нового каналу біля телеекранів, встановило світовий рекорд! 14 сезонів на екранах ми бачимо легкість і драйв легендарного проєкту. Тоді як за лаштунками лишається титанічна праця режисерів, продюсерів, операторів, редакторів, освітлювачів, реквізиторів. 

Ось уже 14 сезонів команда «Хто зверху?» придумує тисячі варіантів для раундів, зокрема фіналу та «Обміну ролями». 

Про це розповіла директорка Студії 1 Starlight Production Олена Антонова. 

Виробництво конкурсів для «Хто зверху?» має дуже високі вимоги. По-перше, від сезону до сезону складніше їх придумувати. Через це редакторська група постійно змінюється. Найбільше вимог до фіналів і раунду «Обмін ролями», бо вони мають бути найяскравіші, найцікавіші й неповторювані, що дуже складно, – наголошує Олена Антонова. – Як це проконтролювати? Для того в нас є керівниця проєкту Аня Вовк, яка каже, що вже було. З часом ми стали багато оптимізувати: беремо механіку конкурсу, але змінюємо вигляд. Наприклад, у минулому сезоні були костюми грушок, в цьому – авокадо. До правди скажу, це ще й вимоги бюджету. Конкурси, до яких реквізит дорогий, ми намагаємося повторювати. Наприклад, у бочках, де чавили виноград, згодом чавимо томати. Це класний конкурс, ми його повторюємо, і це нормально. До слова, формат «Хто зверху?» в світі найбільше жив шість сезонів у Нідерландах, звідки й форматник проєкту. А в нас уже 14! Це завдяки постійним оновленням.

Анна Вовк і Олена Антонова / Пресслужба Нового каналу

Ідеї народжуються не лише в студіях чи сценарних кімнатах. Наприклад, поштовхом до створення конкурсів для «Хто зверху?» (Новий канал) може стати відео з TikTok, Instagram чи YouTube Shorts! Уже кілька років соцмережі стають натхненням, що перетворюється на телевізійну магію.

Ролики, які набирають шалені перегляди, де люди роблять якусь дурню в себе на кухні, може трансформуватися в конкурс «Хто зверху?» Ми не повністю повторюємо ідею, а лише відштовхуємося від неї. Так використовуємо соцмережі, намагаємося підхопити те, що набирає топи переглядів, і трансформувати в конкурси. Тож «Хто зверху?» – це ще й народна гра, – додає директорка.

Нагадаємо, 

Хмара тегів

Хто зверху новини особисте життя зірок Новий канал Хто зверху 14 сезон

