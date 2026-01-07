Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою

7 січня 2026 13:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою
Зірка «Зв’язку» Катерина Файн
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Зв’язок» Катерина Файн взяла участь у шоу «Хто зверху?» і за лаштунками проєкту розповіла про стосунки.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Будь-які стосунки, навіть найтриваліші та найміцніші, можуть закінчитися. Але на цьому життя не завершується – навпаки, часто саме після розставання починається новий, ще цікавіший етап. Саме так сталося в української акторки Катерини Файн, яка нещодавно стала учасницею шоу «Хто зверху?» на Новому каналі. 

У студії вона відверто розповіла, як пережила розрив та знову відкрилася коханню.

Я перебувала у стосунках з 17 років, тому в мене не було такого періоду, коли б могла просто насолоджуватися свободою, ходити на побачення, відкривати для себе нових людей. Коли вийшла зі стосунків – почався справжній «бум» побачень і залицянь, – з усмішкою говорить Катерина Файн. – Але десь через рік я наситилась цим і зрозуміла, що на рівні флірту мені все подобається, а потім чоловіки прагнуть якогось продовження, а мені вдруге чи втретє вже не хочеться йти на ці побачення. У якийсь момент усвідомила, що зібрала навколо себе забагато чоловіків, і кожному треба сказати «стоп». Але це був по-своєму класний період життя.

Зірка «Зв’язку» Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Пройшовши цей етап, акторка зрозуміла: хоче поруч не ідеального, а свідомого чоловіка – того, хто підтримає, надихне та зможе розділити з нею погляди на життя.

Зараз я готова до нових стосунків і чекаю свою людину. Але дуже свідому людину з великими амбіціями. Неважливо, на якому рівні чоловік зараз, важливо, які в нього плани, наскільки масштабно він думає, тому що я мислю дуже масштабно, – говорить Катерина. – У мене немає кордонів, упевнена, що в цьому житті можливо все. Тому хочу для себе такого самого «другого себе» – чоловіка, який буде приймати мою професію, мій непростий характер, підтримувати мене. Я дуже вперта, іноді можу бути капризна. Тому чекаю людину, з якою мені буде краще, ніж самій. Коли така з’явиться – все складеться.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Катерина Файн Зв`язок

Матеріали на тему

Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Новини

Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Шоу «Хто зверху?» стало рекордсменом світу
Новини

Шоу «Хто зверху?» стало рекордсменом світу
Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Меломан

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових
Новини

Тату, яке рятує життя: окрема артилерійська бригада НГУ запускає соціальний проєкт для військових
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+
Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Віталіна Біблів розповіла про свою суперздібність влаштовувати свята попри форс-мажори

Популярне відео

Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025

Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 23.11.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 23.11.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 19.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK