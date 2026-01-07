Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою

Зірка серіалу «Зв’язок» Катерина Файн взяла участь у шоу «Хто зверху?» і за лаштунками проєкту розповіла про стосунки.

Будь-які стосунки, навіть найтриваліші та найміцніші, можуть закінчитися. Але на цьому життя не завершується – навпаки, часто саме після розставання починається новий, ще цікавіший етап. Саме так сталося в української акторки Катерини Файн, яка нещодавно стала учасницею шоу «Хто зверху?» на Новому каналі.

У студії вона відверто розповіла, як пережила розрив та знову відкрилася коханню.

Я перебувала у стосунках з 17 років, тому в мене не було такого періоду, коли б могла просто насолоджуватися свободою, ходити на побачення, відкривати для себе нових людей. Коли вийшла зі стосунків – почався справжній «бум» побачень і залицянь, – з усмішкою говорить Катерина Файн. – Але десь через рік я наситилась цим і зрозуміла, що на рівні флірту мені все подобається, а потім чоловіки прагнуть якогось продовження, а мені вдруге чи втретє вже не хочеться йти на ці побачення. У якийсь момент усвідомила, що зібрала навколо себе забагато чоловіків, і кожному треба сказати «стоп». Але це був по-своєму класний період життя.

Зірка «Зв’язку» Катерина Файн / Пресслужба Нового каналу

Пройшовши цей етап, акторка зрозуміла: хоче поруч не ідеального, а свідомого чоловіка – того, хто підтримає, надихне та зможе розділити з нею погляди на життя.

Зараз я готова до нових стосунків і чекаю свою людину. Але дуже свідому людину з великими амбіціями. Неважливо, на якому рівні чоловік зараз, важливо, які в нього плани, наскільки масштабно він думає, тому що я мислю дуже масштабно, – говорить Катерина. – У мене немає кордонів, упевнена, що в цьому житті можливо все. Тому хочу для себе такого самого «другого себе» – чоловіка, який буде приймати мою професію, мій непростий характер, підтримувати мене. Я дуже вперта, іноді можу бути капризна. Тому чекаю людину, з якою мені буде краще, ніж самій. Коли така з’явиться – все складеться.

