Фіма Константиновський розповів про дозвілля з дружиною

14 січня 2026 12:40 Туренко Андрій
Фіма Константиновський розповів про дозвілля з дружиною
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський зазначив, що справжня сила його родини – у підтримці й розумінні.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
У багатьох родинах є маленькі ритуали «на удачу». Вони не гарантують результату, але дарують спокій, віру та відчуття контролю. І якщо бодай раз спрацювали, відтоді стають обов’язковими. Завдяки жестам «на удачу» ми тримаємо внутрішню опору та збираємося з силами. 

Для ведучого Нового каналу Фіми Константиновського, якого можете побачити в квіз-шоу «Поле» та «Хто знає?» на YouTube Нового, головне – присутність дружини Лізи.

У нас немає жестів чи слів «на удачу». Мені просто подобається, коли у важливі моменти Ліза поруч, – каже Фіма Константиновський. – Між іншим, кохана професійно займається конкуром – стрибає через перешкоди на конях. До знайомства ніколи нічого не чув про це. Та відколи ми разом, у нас «на удачу» найголовніше – бути поруч одне з одним. Тож я – на трибунах під час змагань з конкуру, а Ліза – на зйомках.

Фіма Константиновський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Окрім підтримки в роботі, подружжя Константиновських намагається влаштовувати й небанальні побачення. 

Якось ми прогулювалися на конях у полі. Не бігали і не стрибали, звісно. Але й так дуже боляче, скажу одразу! Усі чоловіки зрозуміють мене (усміхається). Я навіть питав у спортсменів, що можна змінити, аби не було так боляче в зоні бікіні. Проте майже немає рецепту. Тож, коли ви бачите, як чоловік стрибає на коні, знайте, що йому в цей момент достатньо боляче, – ділиться Фіма. – Та як сам вид відпочинку – супер. Класне перезавантаження! Мені подобається будь-яка активність, під час якої немає можливості взяти в руки телефон. Бо в мене така «хвороба», що я завжди в новинах. Щойно приходить повідомлення, одразу читаю. А коли ти на коні, краще телефон не чіпати. У цей момент варто тримати величезну тварину в спокої та контролі.

Фіма Константиновський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Матеріали на тему

Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
Новини

Український футболіст збив на велосипеді Девіда Гетту
Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Новини

Даша Астафʼєва розповіла, як рятує менталку після обстрілів
Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Lifestyle

Як варити картоплю, щоб піна не виливалася на плиту: лайфхак від учасників реаліті «Кохання на виживання»
Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
Телешоу

Хто зверху 14 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 04.12.2025
