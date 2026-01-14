Фіма Константиновський розповів про дозвілля з дружиною

Ведучий Фіма Константиновський зазначив, що справжня сила його родини – у підтримці й розумінні.

У багатьох родинах є маленькі ритуали «на удачу». Вони не гарантують результату, але дарують спокій, віру та відчуття контролю. І якщо бодай раз спрацювали, відтоді стають обов’язковими. Завдяки жестам «на удачу» ми тримаємо внутрішню опору та збираємося з силами.

Для ведучого Нового каналу Фіми Константиновського, якого можете побачити в квіз-шоу «Поле» та «Хто знає?» на YouTube Нового, головне – присутність дружини Лізи.

У нас немає жестів чи слів «на удачу». Мені просто подобається, коли у важливі моменти Ліза поруч, – каже Фіма Константиновський. – Між іншим, кохана професійно займається конкуром – стрибає через перешкоди на конях. До знайомства ніколи нічого не чув про це. Та відколи ми разом, у нас «на удачу» найголовніше – бути поруч одне з одним. Тож я – на трибунах під час змагань з конкуру, а Ліза – на зйомках.

Фіма Константиновський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Окрім підтримки в роботі, подружжя Константиновських намагається влаштовувати й небанальні побачення.

Якось ми прогулювалися на конях у полі. Не бігали і не стрибали, звісно. Але й так дуже боляче, скажу одразу! Усі чоловіки зрозуміють мене (усміхається). Я навіть питав у спортсменів, що можна змінити, аби не було так боляче в зоні бікіні. Проте майже немає рецепту. Тож, коли ви бачите, як чоловік стрибає на коні, знайте, що йому в цей момент достатньо боляче, – ділиться Фіма. – Та як сам вид відпочинку – супер. Класне перезавантаження! Мені подобається будь-яка активність, під час якої немає можливості взяти в руки телефон. Бо в мене така «хвороба», що я завжди в новинах. Щойно приходить повідомлення, одразу читаю. А коли ти на коні, краще телефон не чіпати. У цей момент варто тримати величезну тварину в спокої та контролі.

Фіма Константиновський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

