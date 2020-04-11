11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 11 апреля 2020?
- Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
- Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
Памятные даты 11 апреля, годовщины и события
- 1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем.
- 1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами.
- 1868 - отменен Сегунат в Японии.
- 1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой.
- 1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам.
- 1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина "Бродяга", где впервые появился персонаж, ставший "визитной карточкой" Чаплина.
- 2008 - Впервые за историю независимой Украины всеобщим голосованием было определено 100 выдающихся украинцев. Первым был назван Ярослав Мудрый.
Знаменитости, родившиеся 11 апреля
11 апреля родились Джеймс Паркинсон, английский врач; Melovin, украинский певец.
Какой сегодня церковный праздник
Что сегодня нельзя делать
1. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день надо подготовить душу к очищению и последней недели поста.
2. В этот день запрещено веселиться и пить крепкий алкоголь.
3. Нельзя в Лазареву субботу идти в лес, ведь там вас могут укусить змеи, которые активно вылезают из норок сей день.
Приметы на 11 апреля
- Много сока на березе - к дождливому лету.
- Если сначала опушается береза - жди сухого лета, если ольха - мокрого.
- Сильный дождь - к урожаю овса.
- Много лебедей - к теплой весне.
- Чибис низко летает - к ясной и сухой погоде.
- Сороки низко вьют гнезда - летом часто будут грозы.
- Облака быстро движутся в одну сторону - к жаркой погоде.
- Галки стаями летают, или солнце за тучу садится - к дождю.
Именинники
- Антип,
- Иван,
- Кирилл,
- Марк,
- Яков,
- Эмма,
- Леонтий,
- Филипп,
- Валерий,
- Станислав.
Напомним,