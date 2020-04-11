11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 11 апреля 2020?

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

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Памятные даты 11 апреля, годовщины и события

1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем.

1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами.

1868 - отменен Сегунат в Японии.

1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой.

1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам.

1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина "Бродяга", где впервые появился персонаж, ставший "визитной карточкой" Чаплина.

2008 - Впервые за историю независимой Украины всеобщим голосованием было определено 100 выдающихся украинцев. Первым был назван Ярослав Мудрый.

Знаменитости, родившиеся 11 апреля

11 апреля родились Джеймс Паркинсон, английский врач; Melovin, украинский певец.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте также Тимур Мирошниченко: Я разговаривал с животиком жены и просил сына родиться в мой выходной 11 апреля 2020 года в церковном календаре день преподобного Иоанна, отшельника, мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и Лазарева суббота. Сегодня,2020 года вкалендаре день преподобного Иоанна, отшельника, мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и Лазарева суббота.

Что сегодня нельзя делать

1. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день надо подготовить душу к очищению и последней недели поста.

2. В этот день запрещено веселиться и пить крепкий алкоголь.

3. Нельзя в Лазареву субботу идти в лес, ведь там вас могут укусить змеи, которые активно вылезают из норок сей день.

Приметы на 11 апреля

Много сока на березе - к дождливому лету.

Если сначала опушается береза - жди сухого лета, если ольха - мокрого.

Сильный дождь - к урожаю овса.

Много лебедей - к теплой весне.

Чибис низко летает - к ясной и сухой погоде.

Сороки низко вьют гнезда - летом часто будут грозы.

Облака быстро движутся в одну сторону - к жаркой погоде.

Галки стаями летают, или солнце за тучу садится - к дождю.

Именинники

Антип,

Иван,

Кирилл,

Марк,

Яков,

Эмма,

Леонтий,

Филипп,

Валерий,

Станислав.

11 апреля наши предки отмечали Брещенье - праздник березы. Иногда этот день называют день березы. Видимо, потому, что 11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Напомним,