11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 апреля 2020 13:00 Александр Кива
11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 11 апреля 2020?  

Памятные даты 11 апреля, годовщины и события

  • 1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем.
  • 1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами.
  • 1868 - отменен Сегунат в Японии.
  • 1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой.
  • 1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам.
  • 1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина "Бродяга", где впервые появился персонаж, ставший "визитной карточкой" Чаплина.
  • 2008 - Впервые за историю независимой Украины всеобщим голосованием было определено 100 выдающихся украинцев. Первым был назван Ярослав Мудрый.

Знаменитости, родившиеся 11 апреля 

11 апреля родились Джеймс Паркинсон, английский врач; Melovin, украинский певец. 

Какой сегодня церковный праздник

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Сегодня, 11 апреля 2020 года в церковном календаре день преподобного Иоанна, отшельника, мучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла диакона и Лазарева суббота.

Что сегодня нельзя делать

1. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день надо подготовить душу к очищению и последней недели поста.

2. В этот день запрещено веселиться и пить крепкий алкоголь.

3. Нельзя в Лазареву субботу идти в лес, ведь там вас могут укусить змеи, которые активно вылезают из норок сей день.

Приметы на 11 апреля

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11 апреля наши предки отмечали Брещенье - праздник березы. Иногда этот день называют день березы. Видимо, потому, что 11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

  • Много сока на березе - к дождливому лету.
  • Если сначала опушается береза - жди сухого лета, если ольха - мокрого.
  • Сильный дождь - к урожаю овса.
  • Много лебедей - к теплой весне.
  • Чибис низко летает - к ясной и сухой погоде.
  • Сороки низко вьют гнезда - летом часто будут грозы.
  • Облака быстро движутся в одну сторону - к жаркой погоде.
  • Галки стаями летают, или солнце за тучу садится - к дождю.

Именинники

  • Антип,
  • Иван,
  • Кирилл,
  • Марк,
  • Яков,
  • Эмма,
  • Леонтий,
  • Филипп,
  • Валерий,
  • Станислав.

Напомним,

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