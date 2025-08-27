Живий: телеканал 2+2 знімає воєнну драму

27 серпня 2025 19:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Живий: телеканал 2+2 знімає воєнну драму
пресслужба каналу 2+2

Стрічка «Живий» створена на основі реальної історії спецпризначенця ГУР Руслана Фінчука.

Телеканал 2+2 розпочав зйомки чотирисерійної воєнної драми «Живий», в основу якої лягла реальна історія командира батальйону спецпідрозділу ГУР «Артан» Руслана Фінчука з позивним «Хохол». Восени 2023 року він, рятуючи побратимів, потрапив у тил позицій ворога. Усі вважали його загиблим, але він вижив і повернувся до своїх. «Хохол», поранений, без їжі та води, поповзом пробирався до своїх через мінне поле, під прицілом ворожих дронів та снайперів. Цей шлях тривав три доби. Спецпризначенець безліч разів був на межі життя та смерті. Лише сила духу, почуття обов’язку та кохання до дружини, чию незриму присутність він відчував поруч з собою, дозволили йому не здатися і вижити. 

Ця історія облетіла українські й світові ЗМІ та надихнула канал 2+2 на створення серіалу про героя, його незламність та жагу до життя.  

«Руслан Фінчук був залучений до створення стрічки, активно і детально консультував нас під час написання сценарію, звертаючи увагу на деталі, не відомі для цивільних. Ми справді глибоко занурились в роботу розвідників, яка здається не очевидною для пересічного українця, але яка вирішує багато у цій війні. Ці люди – справжні супергерої. І ми щасливі, що можемо цією стрічкою розказати більше про їхню роботу, про героїзм і його ціну, а також надихнути його прикладом інших. У найважчі часи, коли зневіритись і опустити руки значно простіше, ніж боротися далі, коли ілюзій про швидку перемогу більше немає, коли сотні тисяч чоловіків та жінок тримають фронт, а сотні тисяч їхніх коханих чекають їх додому - найкраще, що можемо зробити ми - дати надію», - каже продюсер стрічки Тетяна Шуліка.

Актор Андрій Ісаєнко / пресслужба каналу 2+2

Головного героя зіграв актор театру та кіно Андрій Ісаєнко. Він зізнався, що був глибоко вражений історією розвідника, багато читав про його неймовірний порятунок. У стрічці також знімаються Олександр Зарубей та Андрій Федінчик, які захищають країну, Євген Ламах, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко, Ренат Сєттаров та інші. 

У зніманнях беруть участь військові, як консультанти, які разом з Русланом Фінчуком були на завданні, після якого він опинився в пастці ворога. У стрічці використовуються їхні реальні позивні. 

Актор Євген Ламах / пресслужба каналу 2+2

