Живий: телеканал 2+2 знімає воєнну драму
Стрічка «Живий» створена на основі реальної історії спецпризначенця ГУР Руслана Фінчука.
Ця історія облетіла українські й світові ЗМІ та надихнула канал 2+2 на створення серіалу про героя, його незламність та жагу до життя.
«Руслан Фінчук був залучений до створення стрічки, активно і детально консультував нас під час написання сценарію, звертаючи увагу на деталі, не відомі для цивільних. Ми справді глибоко занурились в роботу розвідників, яка здається не очевидною для пересічного українця, але яка вирішує багато у цій війні. Ці люди – справжні супергерої. І ми щасливі, що можемо цією стрічкою розказати більше про їхню роботу, про героїзм і його ціну, а також надихнути його прикладом інших. У найважчі часи, коли зневіритись і опустити руки значно простіше, ніж боротися далі, коли ілюзій про швидку перемогу більше немає, коли сотні тисяч чоловіків та жінок тримають фронт, а сотні тисяч їхніх коханих чекають їх додому - найкраще, що можемо зробити ми - дати надію», - каже продюсер стрічки Тетяна Шуліка.
У зніманнях беруть участь військові, як консультанти, які разом з Русланом Фінчуком були на завданні, після якого він опинився в пастці ворога. У стрічці використовуються їхні реальні позивні.
