Уотергейт: Крушение Белого дома: На Интере – премьера биографического триллера Уотергейт

В воскресенье, 12 апреля, в 20:30 на «Интере» – телепремьера американского биографического триллера «Уотергейт: Крушение Белого дома» (оригинальное название – Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House).

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о самом громком политическом скандале в истории США.

Уотергейтский скандал закончился отставкой президента Ричарда Никсона. Это единственный в американской истории случай, когда глава государства при жизни досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. Причиной стали противоправные действия республиканцев в ходе президентской избирательной кампании 1972 года: тогда шпионы, предположительно действующие по поручению Никсона, попытались установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии. Скандал разразился после того, как анонимный источник из правительства по прозвищу «Глубокая глотка» рассказал об этом журналистам из Washington Post. Личность человека, передававшего прессе обличительную информацию касательно главы государства, долгое время была окутана тайной. Лишь 30 лет спустя стало известно, что осведомителем был заместитель директора ФБР Марк Фелт. Он сам признался в этом в 2005 году, за несколько лет до смерти.

Фильм «Уотергейт: Крушение Белого дома» – это история блестящего и бескомпромиссного спецагента ФБР Марка Фелта. Будучи вторым человеком в Федеральном бюро расследований, он пожертвовал семьей, карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

В основу сценария легла автобиография Фелта, написанная им вместе с известным писателем и журналистом Джоном О'Коннором. Режиссером и сценаристом выступил Питер Ландесман. А среди продюсеров картины «Уотергейт: Крушение Белого дома» – знаменитый режиссер Ридли Скотт и известный актер Том Хенкс.

«Марк Фелт был ответом на самую большую политическую загадку нашего времени и одним из величайших политических героев в истории США, – говорит Питер Ландесман. – Для меня Марк Фелт – это центральная фигура Уотергейта, но его история не была рассказана. Поэтому я решил снять фильм о нем».

На главную роль пригласили британского актера Лиама Нисона. «Я хотел взять на эту роль человека, который смог бы передать мужество и героизм Фелта, – объясняет режиссер. – Нужен был актер, которому под силу воплотить на экране образ агента, добровольно принесшего себя в жертву и разрушившего свою карьеру, чтобы защитить правду. Лиам обладает для этого всеми необходимыми качествами».

Лиам Нисон признался, что до съемок он мало знал об Уотергейтском скандале. «Я вырос в Ирландии, и в 70-х годах в нашей стране были свои проблемы», – объясняет актер. Ради роли Марка Фелта Нисону пришлось немного изменить свой образ. «У Фелта была невероятно красивая грива серебристых волос. Мне кажется, он гордился своими волосами. Для него была важна безупречная прическа, как и хорошие костюмы и обувь. Так что благодаря его предпочтениям на съемках я носил парик, дорогие костюмы и ботинки».

По подсчетам художника по костюмам Лорейн Калверт, в фильме «Уотергейт: Крушение Белого дома» у Лиама Нисона было более 40 смен деловых костюмов и несметное количество белых рубашек.

Также в картине сыграли Дайан Лэйн, Тони Голдуин, Майка Монро, Брюс Гринвуд, Том Сайзмор, Эдди Марсан, Ноа Уайли, Кейт Уолш и другие.

Не пропустите историю агента ФБР, который ради правды не побоялся пойти против президента США. Смотрите фильм «Уотергейт: Крушение Белого дома» в воскресенье, 12 апреля, в 20:30 на телеканале «Интер».