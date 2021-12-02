Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 17 серию

27 сентября на канале ICTV вышла 17 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 17 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 17 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Студенты хотели обокрасть лабораторию медицинского университета, однако вместо выставочных органов наткнулись на жуткую находку - голову лаборантки. Следователи выяснили, что покойная была сиротой и мечтала о собственной семье. Поэтому она искала мужа в клубе "Крылья любви". В этот клуб под прикрытием попала Яна и обнаружила, что похож он скорее на секту ... Неужели бедная девушка попала в смертоносную секту и кто же за этим всем стоит?

17 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.