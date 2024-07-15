«Кохання на виживання» повертається: названо ім'я нової ведучої реаліті

Так-так, саме ведучою! Ви готові? Вперше в історії проекту «Кохання на виживання» вестиме жінка – радіоведуча, комікеса, модель та співачка.

Після перерви популярне реаліті «Кохання на виживання» повертається на екрани з 5-м сезоном! На глядачів чекає багато сюрпризів, але один з найголовніших розсекретимо просто зараз. Краш-тест стосунків пройдуть 15 українських пар, а допомагатиме їм у цьому нова ведуча реаліті – зірка шоу-бізнесу, акторка та співачка Лєра Товстолєс, яка неодноразово брала участь у проєктах Нового в ролі учасниці.

Кохання на виживання – це виклик для всіх, хто знімає цей проєкт та бере в ньому участь. Адже інколи через учасників ми можемо побачити себе. Це дуже сильне віддзеркалення, тому, звісно, і морально, і фізично я готувалася. Відчувала одразу, що це буде трансформація не лише учасників, а й моя, – зізнається нова ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Хочеться вчитися на помилках інших, а не на своїх, і реаліті саме про це. Я впевнена, що глядачі, так само як і я, проходитимуть через трансформації, коли з’являться ті чи інші проблеми у стосунках. Це буде цікавий шлях для всіх нас.

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

До того ж нова ведуча проєкту знає не з чуток, через які труднощі доводиться проходити парам.

Я майже брала участь у цьому реаліті. Бо мій товариш Фіма (ексведучий проєкту Фіма Константиновський. – Прим. ред.), коли ми збиралися на дружні тусовки, проводив для нас «Кохання на виживання». Це було весело, і я вже навіть тоді змогла відчути те, що відчувають пари, проходячи різні випробування, – розповіла Лєра Товстолєс. – Інколи на проєкті вони вперше розмовляють на гострі теми відкрито, бо інакше в цьому реаліті неможливо. Я буду ставити безліч запитань, на які пара, можливо, відповідатиме вперше. А розмова між двома – це вже перший крок до вирішення проблеми. Ну і, звісно, за короткий час вони пройдуть складні випробовування, наче експрес-курс всього їхнього життя разом. І тоді зрозуміють, чи хочуть дивитися цю романтичну комедію, або все ж таки їхнє життя буде схоже на хорор. Це неймовірна можливість зробити правильний вибір і зрозуміти, чи варто виживати заради кохання.

Ведуча Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу

Вперше в історії проєкту ведучою стала жінка. Адже до Лєри Товстолєс у ролі ведучих попередніх чотирьох сезонів були чоловіки. Безсумнівно, це додасть «Коханню на виживання» ще більше щирості та емоцій.

Нова ведуча принесе у проєкт багато змін. Бо це зовсім інша атмосфера та енергетика, коли саме жінка, а не чоловік веде реаліті. Ми очікуємо, що завдяки Лєрі проєкт стане трохи м'якшим, елегантнішим, але не менш захоплюючим, – розповіла керівниця проєкту «Кохання на виживання» Світлана Ковда. – Якщо раніше і команда проєкту, і попередні ведучі-чоловіки сумнівалися, чи справді в парі є кохання, то зараз ми всі стали сентиментальнішими. І Лєра – жінка, сповнена енергії та віри в кохання, точно знає: любов – саме та річ, яка нас зараз рятує.

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