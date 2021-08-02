Куда поехать на отдых в августе: ТОП-3 локации для активного туризма от Александра Педана
Ведущий реалити «Эксы» на Новом канале Александр Педан посоветовал, куда поехать в августе.
Конечно, все они – для активного туризма.
Джарылгач
Джарылгач – это самый большой по площади необитаемый остров в заливе Черного моря. Его еще называют украинскими Мальдивами. Там действительно много безлюдных пляжей с белоснежным песком, где можно увидеть всю красоту дикой природы. У побережья любят плавать дельфины, чему очень радуются туристы. Добраться на Джарылгач не так просто, но место однозначно того стоит. Советую плыть на катере или пароме из Скадовска. Не забудьте о палатках и всем необходимом для «дикого» отдыха.
Закарпатья
Мигия
Для тех, кто любит отдыхать в кемпингах, завтракать и ужинать едой, приготовленной на костре, в Николаевской области, возле Южного Буга, есть село Мигия. Это уникальное место, где есть все для любителей активного туризма. Можно забронировать место в кемпинге и даже не везти с собой палатку. На территории есть волейбольная площадка, банька, мангалы, много зелени. А неподалеку – скалы, где можно заняться скалолазаньем. А река – идеальна для рафтинга.