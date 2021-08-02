Куда поехать на отдых в августе: ТОП-3 локации для активного туризма от Александра Педана

2 августа 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Куда поехать на отдых в августе: ТОП-3 локации для активного туризма от Александра Педана
Ведущий Александр Педан
пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити «Эксы» на Новом канале Александр Педан посоветовал, куда поехать в августе.

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Начало последнего месяца лета... Звучит печально, но не забывайте, что есть целых 30 дней, чтобы почувствовать настоящий вкус этого времени года. Известный экстремал и ведущий Александр Педан поделился своими must-visit локациями в Украине. 

Конечно, все они – для активного туризма.

Джарылгач

Джарылгач – это самый большой по площади необитаемый остров в заливе Черного моря. Его еще называют украинскими Мальдивами. Там действительно много безлюдных пляжей с белоснежным песком, где можно увидеть всю красоту дикой природы. У побережья любят плавать дельфины, чему очень радуются туристы. Добраться на Джарылгач не так просто, но место однозначно того стоит. Советую плыть на катере или пароме из Скадовска. Не забудьте о палатках и всем необходимом для «дикого» отдыха.

Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала

Закарпатья

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Мне очень нравится природа и климат этой местности. На Закарпатье можно посетить винодельни, сыроварни, оленьи и даже лягушачьи фермы. После ферм предлагаю заняться очень популярным в Европе спортом – хайкингом. Это длительные прогулки по горным и лесным тропам. В горах есть экодомики, их очень много – гуглите! Там можно остановиться на несколько ночей, оставить вещи и ходить по маркированным маршрутам. Можно подняться на Говерлу, или на Шпицы и Ребра.

Мигия

Для тех, кто любит отдыхать в кемпингах, завтракать и ужинать едой, приготовленной на костре, в Николаевской области, возле Южного Буга, есть село Мигия. Это уникальное место, где есть все для любителей активного туризма. Можно забронировать место в кемпинге и даже не везти с собой палатку. На территории есть волейбольная площадка, банька, мангалы, много зелени. А неподалеку – скалы, где можно заняться скалолазаньем. А река – идеальна для рафтинга.

Ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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